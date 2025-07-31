Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Воронежем задержали семейную пару торговцев наркотиками

На трассе «Дон» в Рамонском районе полицейские остановили машину, обыскали ее и в спинке сидения нашли сверток со смертоносным зельем.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: ГУ МВД России по Воронежской области

Полицейские сообщили о задержании супружеской пары, везшей в своей машине наркотики. Это случилось еще 22 июля на трассе «Дон» в Рамонском районе.

Стражи порядка остановили автомобиль и обыскали его. В задней части одного из сидений они нашли свёрток с 490 граммами 4-CMC — производного эфедрона.

В свертке обнаружили 490 граммов 4-CMC — производного эфедрона. телеграм-канал ГУ МВД России по Воронежской области.

По данным следствия, криминальная парочка фасовала наркотики и распространяла их через интернет-магазин. При этом 25-летняя девушка официально работала тренером, а ее ровесник-муж числился безработным.

Наркотики нашли в этом сидении. телеграм-канал ГУ МВД России по Воронежской области.

— Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, карающей за незаконные сбыт и пересылку крупной партии наркотиков. Мужа арестовали, жена до суда будет находиться под подпиской о невыезде. Обоим грозит от десяти до двадцати лет лишения свободы, — сообщили в региональном ГУ МВД.