Под Воронежем задержали семейную пару торговцев наркотиками

Полицейские сообщили о задержании супружеской пары, везшей в своей машине наркотики. Это случилось еще 22 июля на трассе «Дон» в Рамонском районе.
Стражи порядка остановили автомобиль и обыскали его. В задней части одного из сидений они нашли свёрток с 490 граммами 4-CMC — производного эфедрона.
В свертке обнаружили 490 граммов 4-CMC — производного эфедрона. телеграм-канал ГУ МВД России по Воронежской области.
По данным следствия, криминальная парочка фасовала наркотики и распространяла их через интернет-магазин. При этом 25-летняя девушка официально работала тренером, а ее ровесник-муж числился безработным.
Наркотики нашли в этом сидении. телеграм-канал ГУ МВД России по Воронежской области.
— Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, карающей за незаконные сбыт и пересылку крупной партии наркотиков. Мужа арестовали, жена до суда будет находиться под подпиской о невыезде. Обоим грозит от десяти до двадцати лет лишения свободы, — сообщили в региональном ГУ МВД.