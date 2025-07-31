Под Воронежем задержали семейную пару торговцев наркотиками

— Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, карающей за незаконные сбыт и пересылку крупной партии наркотиков. Мужа арестовали, жена до суда будет находиться под подпиской о невыезде. Обоим грозит от десяти до двадцати лет лишения свободы, — сообщили в региональном ГУ МВД.