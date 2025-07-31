В Бурятии мужчину заключили под стражу за похищение дальнобойщика

В Бурятии мужчину обвинили в похищении дальнобойщика. Как сообщили КП-Иркутск в СУ СК России по Республике Бурятия, в Иволгинском районе мужчина с двумя знакомыми напал возле кафе на трассе на водителя фуры. Он ранее был в ссоре с одним из нападавших.