В Бурятии мужчину заключили под стражу за похищение дальнобойщика

В Бурятии мужчину обвинили в похищении дальнобойщика. Как сообщили КП-Иркутск в СУ СК России по Республике Бурятия, в Иволгинском районе мужчина с двумя знакомыми напал возле кафе на трассе на водителя фуры. Он ранее был в ссоре с одним из нападавших.
— Компания силой затолкала потерпевшего в свой автомобиль, отвезла в лес и избила. Потерпевшего нашли в тяжелом состоянии и увезли в больницу, — уточнили в пресс-службе ведомства.
Следователи нашли машину злоумышленников в лесу, позже удалось найти ее владельца. Остальных участников драки разыскивают. Одного мужчину заключили под стражу, он обвиняется в похищении человека.
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