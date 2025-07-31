Бросившего «коктейль Молотова» в банке в Петербурге арестовали на два месяца

Инцидент произошел 29 июля. По версии следствия, обвиняемый проник в операционный зал банка и бросил там бутылку с горючей жидкостью и подожженным фитилем. Как ранее писал «МК в Питере», по информации пресс-службы Росгвардии, мужчина попытался поджечь одну из бутылок, но фитиль только задымился.