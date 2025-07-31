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Бросившего «коктейль Молотова» в банке в Петербурге арестовали на два месяца

Пушкинский районный суд заключил под стражу 27-летнего петербуржца, подозреваемого в попытке поджога отделения банка на Октябрьском бульваре. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Инцидент произошел 29 июля. По версии следствия, обвиняемый проник в операционный зал банка и бросил там бутылку с горючей жидкостью и подожженным фитилем. Как ранее писал «МК в Питере», по информации пресс-службы Росгвардии, мужчина попытался поджечь одну из бутылок, но фитиль только задымился.

В тот же день ему было предъявлено обвинение по статье о совершении террористического акта.

На суде мужчина признал свою вину и попросил назначить более мягкую меру пресечения. Он заявил, что раскаивается в содеянном и впредь не намерен нарушать закон. Его адвокат ходатайствовала о замене ареста на запрет определенных действий.

По словам следователя, обвиняемый совершил преступление под влиянием третьих лиц. Как выяснилось, ранее он оформил кредит на сумму 3,5 миллиона рублей и перевел деньги мошенникам, которые, предположительно, и подтолкнули его к радикальному шагу.

Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу до 28 сентября.