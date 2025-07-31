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Незадекларированное кольцо за 6 млн руб. обнаружили таможенники в Шереметьево

Сотрудники таможни в аэропорту Шереметьево обнаружили незадекларированное кольцо стоимостью 6 млн руб. у россиянки, прибывшей рейсом из Дохи (Катар). Об этом сообщается в Telegram-канале Федеральной таможенной службы.

Источник: AP 2024

«Россиянку, прибывшую из Дохи, остановили на “зеленом” коридоре для выборочного контроля. При таможенном досмотре ее сумки инспекторы обнаружили кольцо серебряного цвета с крупными камнями. Экспертиза установила, что украшение изготовлено из платины 950-й пробы со вставками из бриллиантов. Товар изъят», — говорится в сообщении.

Уточняется, что возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ («Недекларирование товаров»). Нарушительнице грозит наказание в виде штрафа от половины до двукратного размера стоимости кольца.

В ведомстве напомнили, что при ввозе на таможенную территорию ЕАЭС авиатранспортом товаров, стоимость которых превышает 10 тыс. евро в эквиваленте, нужно их обязательно задекларировать путем подачи пассажирской таможенной декларации и уплатить таможенные платежи.

В случае, если пассажир временно вывозит украшения и драгоценности, которые он планирует ввезти обратно, следует подать предварительное таможенное декларирование при их вывозе. Это позволит идентифицировать товар и не уплачивать таможенные платежи при обратном ввозе.