Незадекларированное кольцо за 6 млн руб. обнаружили таможенники в Шереметьево

«Россиянку, прибывшую из Дохи, остановили на “зеленом” коридоре для выборочного контроля. При таможенном досмотре ее сумки инспекторы обнаружили кольцо серебряного цвета с крупными камнями. Экспертиза установила, что украшение изготовлено из платины 950-й пробы со вставками из бриллиантов. Товар изъят», — говорится в сообщении.