Незадекларированное кольцо за 6 млн руб. обнаружили таможенники в Шереметьево

«Россиянку, прибывшую из Дохи, остановили на “зеленом” коридоре для выборочного контроля. При таможенном досмотре ее сумки инспекторы обнаружили кольцо серебряного цвета с крупными камнями. Экспертиза установила, что украшение изготовлено из платины 950-й пробы со вставками из бриллиантов. Товар изъят», — говорится в сообщении.
Уточняется, что возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ («Недекларирование товаров»). Нарушительнице грозит наказание в виде штрафа от половины до двукратного размера стоимости кольца.
В ведомстве напомнили, что при ввозе на таможенную территорию ЕАЭС авиатранспортом товаров, стоимость которых превышает 10 тыс. евро в эквиваленте, нужно их обязательно задекларировать путем подачи пассажирской таможенной декларации и уплатить таможенные платежи.
В случае, если пассажир временно вывозит украшения и драгоценности, которые он планирует ввезти обратно, следует подать предварительное таможенное декларирование при их вывозе. Это позволит идентифицировать товар и не уплачивать таможенные платежи при обратном ввозе.