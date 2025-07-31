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Канал нелегальной миграции раскрыли в Ростовской области

На Дону владельца гостиницы заподозрили в организации нелегальной миграции.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

Владельца гостиницы в поселке Каменоломни Ростовской области заподозрили в организации канала нелегальной миграции, сообщают в УФСБ России по региону.

По данным следствия, предприниматель фиктивно ставил приезжих на учет, после чего они могли обращаться за патентами на работу. При этом сами мигранты по указанным в бумагах адресам не проживали.

Предварительно, через гостиницу и личные дома предпринимателя прошли более 100 человек, все они в итоге получили документы, позволяющие находиться на территории России.

В отношении подозреваемого возбудили два уголовных дела по статье о фиктивной постановке на миграционный учет (ст. 322.3 УК РФ). Ранее бизнесмен уже привлекался к административной ответственности за такие же нарушения.

Сейчас решается вопрос о мере пресечения. Параллельно с этим проверяется законность пребывания иностранцев, получивших фиктивную регистрацию. При подтверждении нарушений их ждет депортация.

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