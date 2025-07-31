Канал нелегальной миграции раскрыли в Ростовской области

Владельца гостиницы в поселке Каменоломни Ростовской области заподозрили в организации канала нелегальной миграции, сообщают в УФСБ России по региону.
По данным следствия, предприниматель фиктивно ставил приезжих на учет, после чего они могли обращаться за патентами на работу. При этом сами мигранты по указанным в бумагах адресам не проживали.
Предварительно, через гостиницу и личные дома предпринимателя прошли более 100 человек, все они в итоге получили документы, позволяющие находиться на территории России.
В отношении подозреваемого возбудили два уголовных дела по статье о фиктивной постановке на миграционный учет (ст. 322.3 УК РФ). Ранее бизнесмен уже привлекался к административной ответственности за такие же нарушения.
Сейчас решается вопрос о мере пресечения. Параллельно с этим проверяется законность пребывания иностранцев, получивших фиктивную регистрацию. При подтверждении нарушений их ждет депортация.
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