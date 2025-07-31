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Опра Уинфри во время цунами помогла эвакуировать людей с Гавайев

По сообщению Тихоокеанского центра предупреждения о цунами, уровень угрозы для Гавайев был понижен уже к вечеру, а эвакуированным жителям разрешили вернуться домой.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

После землетрясения магнитудой 8,8 30 июля у восточного побережья Камчатки власти Гавайев предупредили о возможном цунами. Первыми ударами стихии стали волны высотой до полутора метров, зафиксированные у берегов Оаху и Мауи, как сообщили в People.

На фоне экстренной эвакуации миллионы людей на Гавайях, западном побережье США и в Японии получили официальные предупреждения о приближении цунами.

В округе Мауи была срочно открыта частная дорога, принадлежащая 71-летней телеведущей и актрисе Опре Уинфри. Она облегчила эвакуацию жителей из района Апкантри, расположенного в горах у вулкана Халеакала.

«Как только мы узнали о предупреждении, мы связались с местными властями и агентством FEMA, чтобы дорога была немедленно открыта», — сообщил представитель Уинфри. По данным полиции Мауи, движение контролировалось: автомобили пропускались партиями по 50 машин. Уинфри также поблагодарила сотрудников экстренных служб за оперативность.

По данным Национального центра предупреждения о цунами, опасность сохраняется: волны могут повторяться в течение нескольких часов. Как объяснил координатор центра Дэйв Снайдер, цунами — это не одна волна, а серия мощных колебаний, которые долгое время могут накрывать побережье.

Несмотря на масштаб угрозы, сообщений о серьезных разрушениях на Гавайях пока не поступало. Власти продолжают призывать людей держаться подальше от побережий и быть готовыми к повторным волнам.