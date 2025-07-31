Опра Уинфри во время цунами помогла эвакуировать людей с Гавайев

«Как только мы узнали о предупреждении, мы связались с местными властями и агентством FEMA, чтобы дорога была немедленно открыта», — сообщил представитель Уинфри. По данным полиции Мауи, движение контролировалось: автомобили пропускались партиями по 50 машин. Уинфри также поблагодарила сотрудников экстренных служб за оперативность.