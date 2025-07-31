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Появилось первое видео из освобожденного Часова Яра

Появилось первое видео из освобожденного города Часов Яр в ДНР. Ролик распространило Минобороны России.

На кадрах с беспилотника сначала показывается город с высоты птичьего полета. Затем демонстрируется, как российские бойцы разворачивают флаги в освобожденных от ВСУ микрорайонах.

Заканчивается видео также общей панорамой Часова Яра.

В четверг Минобороны РФ сообщило о полном освобождении Часова Яра бойцами «Южной» группировкой войск.

Часов Яр расположен на канале Северский Донец — Донбасс в нескольких километрах к западу от освобожденного в 2023 году Артемовска.

Город был одним из наиболее мощных укрепрайонов ВСУ в ДНР. Из-за сложностей ландшафта и особенностей застройки бои за него длились более года. В ходе освобождения Часова Яра здесь была уничтожена самая крупная группировка ВСУ за все время спецоперации и зачищено более 4,2 тысячи зданий.

На Западе уже отметили, что новый успех открывает РФ путь к другим «крепостям» ВСУ на Донбассе — Константиновке, Славянску и Краматорску.