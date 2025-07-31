Появилось первое видео из освобожденного Часова Яра

Город был одним из наиболее мощных укрепрайонов ВСУ в ДНР. Из-за сложностей ландшафта и особенностей застройки бои за него длились более года. В ходе освобождения Часова Яра здесь была уничтожена самая крупная группировка ВСУ за все время спецоперации и зачищено более 4,2 тысячи зданий.