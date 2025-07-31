Новосибирец пошёл под суд за угрозу взорвать 17 человек

В апреле 2025 года пьяный житель Новосибирска не смог снять наличку в одном из банкоматов известнейшего в России банка в Ленинском районе города, расстроился из-за этого и позвонил на горячую линию. Сотруднику банка мужчина пообещал, что придёт в отделение банка, прихватив с собой две гранаты и автомат и устроит расправу. Новосибирец обещал взорвать 17 человек.