Новосибирец пошёл под суд за угрозу взорвать 17 человек

В апреле 2025 года пьяный житель Новосибирска не смог снять наличку в одном из банкоматов известнейшего в России банка в Ленинском районе города, расстроился из-за этого и позвонил на горячую линию. Сотруднику банка мужчина пообещал, что придёт в отделение банка, прихватив с собой две гранаты и автомат и устроит расправу. Новосибирец обещал взорвать 17 человек.
Сотрудник колл-центра сразу сообщил в правоохранительные органы. Когда мужчина пришёл в банк, чтобы всё-таки получить свои деньги, его задержали. Обещанного оружия при нём не оказалось.
На данный момент расследование завершено. На недотеррориста заведено и передано в суд уголовное дело по части 2 статьи 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры либо повлекшее причинение крупного ущерба». По этой статье предполагается наказание в виде штрафа до 700 тысяч рублей или до пяти лет лишения свободы.