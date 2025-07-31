СК Минска раскрыл детали дела о наркотике в банках с персиками и собачьим кормом

Фигурантом уголовного дела стал 23-летний иностранец, который в феврале 2025-го в мессенджере познакомился с мужчиной, сказавшим, что изготавливает психотропы. Новый знакомый пообещал свести мужчину с «работадателем», и через месяц ему предложили стать оптовым наркокурьером в Беларуси. Согласившись на предложение преступников, злоумышленник прилетел в Минск и снял квартиру.