СК Минска раскрыл детали дела о наркотике в банках с персиками и собачьим кормом

Правоохранители раскрыли схему поставок в Минск крупных партий наркотика в банках с консервированными персиками и собачьим кормом. Подробности раскрыли в управлении Следственного комитета по городу Минску.
Фигурантом уголовного дела стал 23-летний иностранец, который в феврале 2025-го в мессенджере познакомился с мужчиной, сказавшим, что изготавливает психотропы. Новый знакомый пообещал свести мужчину с «работадателем», и через месяц ему предложили стать оптовым наркокурьером в Беларуси. Согласившись на предложение преступников, злоумышленник прилетел в Минск и снял квартиру.
Потом были куплены материалы для фасовки наркотика. А вскоре курьер службы доставки привез посылку: хозяйственную сумку с жестяными банками под видом корма для собак. Однако внутри банок под слоем гранул корма оказалось порошкообразное белое вещество. Психотроп мужчина фасовал на мелкие дозы, а после делал закладки в лесных зонах в Минске, делая фото.
Несколько месяцев схема «работала». Оптовые партии наркотика курьеру все также поступали в жестяных банках под видом консервированных персиков или собачьего корма.
Но вскоре правоохранители вышли на след сбытчика и изъяли при обыске квартиры 20 банок с более чем 10 килограммами психотропа. Общий вес расфасованного им наркотика превысил 33 килограмма. Экспертиза показала, что изъятое вещество — особо опасные психотропы.
Задержанному инкриминируют незаконное, с целью сбыта, приобретение, хранение психотропных веществ (ч.3 ст. 328 Уголовного кодекса Беларуси). До суда он заключен под стражу.
А еще милиция задержала владельца ночного клуба в Минске.