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Прокуратура проконтролирует ситуацию с задержками рейсов авиакомпании «Ангара»

Два рейса задержали на пару часов, еще два — отменили.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Транспортная прокуратура проконтролирует ситуацию с задержками рейсов авиакомпании «Ангара». Это связано с аннулированием сертификата на техобслуживание самолетов. Об этом КП-Иркутск рассказали в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

— По предварительным данным, вылет рейса из Иркутска в Киренск перенесли с 17:05 на 19:00 по местному времени, а из Киренска в областной центре самолет вылетит в 21:25 вместо 19:35, — уточнили в пресс-службе ведомства.

Рейс из Иркутска в Нижнеангарск и обратно, а также из Нижнеангарска в Улан-Удэ и в обратном направлении отменили. Байкало-Ангарская транспортная прокуратурая проверит исполнения закона о защите прав пассажиров.

Ранее КП-Иркутск сообщала, продолжит ли авиакомпания «Ангара» выполнять полёты из Иркутска и Улан-Удэ (подробнее).