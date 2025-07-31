Транспортная прокуратура проконтролирует ситуацию с задержками рейсов авиакомпании «Ангара». Это связано с аннулированием сертификата на техобслуживание самолетов. Об этом КП-Иркутск рассказали в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.
— По предварительным данным, вылет рейса из Иркутска в Киренск перенесли с 17:05 на 19:00 по местному времени, а из Киренска в областной центре самолет вылетит в 21:25 вместо 19:35, — уточнили в пресс-службе ведомства.
Рейс из Иркутска в Нижнеангарск и обратно, а также из Нижнеангарска в Улан-Удэ и в обратном направлении отменили. Байкало-Ангарская транспортная прокуратурая проверит исполнения закона о защите прав пассажиров.
Ранее КП-Иркутск сообщала, продолжит ли авиакомпания «Ангара» выполнять полёты из Иркутска и Улан-Удэ (подробнее).