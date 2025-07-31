Задержан калининградец, избивший приятеля до состояния комы

Полицейские задержали калининградца, который жестоко избил приятеля. 42-летнего пациента госпитализировали в состоянии комы. Сейчас он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.
Инцидент произошел на улице Б. Хмельницкого, где мужчины выпивали и поссорились. Один начал бить другого. Выбившись из сил, он ушел. Пострадавшего заметили прохожие, которые и вызвали скорую помощь.
Заведено уголовное дело, мужчине грозит до 8 лет лишения свободы. Он арестован.