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В Улан-Удэ задержали подростка, который поджег тепловоз по заданию украинского куратора

В Улан-Удэ по заданию из Украины подросток поджег тепловоз за 100 тысяч рублей, сняв это на видео.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В столице Бурятии возбуждено уголовное дело по статье «Диверсия» в отношении 17-летнего подростка, поджегшего тепловоз по заданию, полученному из Украины.

Как сообщает телеграм-канал Babr Mash, 17-летний житель Забайкалья прибыл в Бурятию и нашел предложение о «подработке» в одном из местных чатов. За поджог кабины локомотива ему было обещано вознаграждение в 100 тысяч рублей, которые должны были перевести на электронный кошелек. При выполнении преступного заказа подросток получил серьезные ожоги второй и третьей степени.

Как уточняет официальный канал Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте, молодой человек заснял свои действия на камеру мобильного телефона, чтобы предоставить доказательства куратору.

Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.