В Улан-Удэ задержали подростка, который поджег тепловоз по заданию украинского куратора

Как сообщает телеграм-канал Babr Mash, 17-летний житель Забайкалья прибыл в Бурятию и нашел предложение о «подработке» в одном из местных чатов. За поджог кабины локомотива ему было обещано вознаграждение в 100 тысяч рублей, которые должны были перевести на электронный кошелек. При выполнении преступного заказа подросток получил серьезные ожоги второй и третьей степени.