В Улан-Удэ задержали подростка, который поджег тепловоз по заданию украинского куратора

В столице Бурятии возбуждено уголовное дело по статье «Диверсия» в отношении 17-летнего подростка, поджегшего тепловоз по заданию, полученному из Украины.
Как сообщает телеграм-канал Babr Mash, 17-летний житель Забайкалья прибыл в Бурятию и нашел предложение о «подработке» в одном из местных чатов. За поджог кабины локомотива ему было обещано вознаграждение в 100 тысяч рублей, которые должны были перевести на электронный кошелек. При выполнении преступного заказа подросток получил серьезные ожоги второй и третьей степени.
Как уточняет официальный канал Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте, молодой человек заснял свои действия на камеру мобильного телефона, чтобы предоставить доказательства куратору.
Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.