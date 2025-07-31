Водитель внедорожника разбился в Павлодарской области

В Павлодарской области произошла дорожная авария, унесшая жизнь водителя. Он допустил опрокидывание своей машины, не справившись с управлением, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.
Как сообщает пресс-служба ведомства, 30 июля вблизи села Достык на автодороге Павлодар — Астана водитель автомобиля Mitsubishi Pajero, по предварительным данным, не справившись с управлением, допустил опрокидывание.
В результате аварии водитель скончался на месте. Полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП.
В департаменте полиции напомнили, что для предотвращения подобных происшествий участникам дорожного движения важно строго соблюдать скоростной режим, особенно на участках с интенсивным движением, и контролировать техническое состояние авто.