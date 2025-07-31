Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Водитель внедорожника разбился в Павлодарской области

В Павлодарской области произошла дорожная авария, унесшая жизнь водителя. Он допустил опрокидывание своей машины, не справившись с управлением, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Источник: Getty Images

В Павлодарской области произошла дорожная авария, унесшая жизнь водителя. Он допустил опрокидывание своей машины, не справившись с управлением, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 30 июля вблизи села Достык на автодороге Павлодар — Астана водитель автомобиля Mitsubishi Pajero, по предварительным данным, не справившись с управлением, допустил опрокидывание.

В результате аварии водитель скончался на месте. Полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП.

В департаменте полиции напомнили, что для предотвращения подобных происшествий участникам дорожного движения важно строго соблюдать скоростной режим, особенно на участках с интенсивным движением, и контролировать техническое состояние авто.