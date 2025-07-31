В Иркутской области двух мужчин и одну женщину осудили за мошенничество. В 2020 году 49-летний мужчина вступил в сговор с иностранной супружеской парой и фиктивно признал отцовство над их сыном. После того, как ребенок получил российское гражданство, обвиняемый помог 30-летней сообщнице и ее четверым детям, которые не имеют регистрации, получить бессрочный вид на жительство. Об этом КП-Иркутск сообщили в СУ СК России по региону.