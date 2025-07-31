В Иркутской области двух мужчин и одну женщину осудили за мошенничество. В 2020 году 49-летний мужчина вступил в сговор с иностранной супружеской парой и фиктивно признал отцовство над их сыном. После того, как ребенок получил российское гражданство, обвиняемый помог 30-летней сообщнице и ее четверым детям, которые не имеют регистрации, получить бессрочный вид на жительство. Об этом КП-Иркутск сообщили в СУ СК России по региону.
— В марте 2023 года женщина, зная о мерах господдержки для родителей с детьми, незаконно обратилась в государственные органы за получением пособия по уходу за ребенком и выплаты при рождении ребенка, — пояснили следователи.
Обвиняемая подала заявление на получение пособия на четверых детей. Денежные выплаты незаконно поступали ей на счет около двух лет. Ущерб, причиненный в результате этих действий, превысил миллион 300 тысяч рублей.
Всех троих лиц признали виновными в мошенничестве при получении выплат, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере и в организации незаконной миграции. Обвиняемых приговорили к лишению свободы на срок 5 лет 1 месяц каждому с испытательными сроками 3 года 10 месяцев и 4 года, в зависимости от роли каждого.