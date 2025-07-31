Ричмонд
+24°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске мигрант напал на 16-летнюю девушку

Мужчина обвиняется в изнасиловании несовершеннолетней.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

Следственное управление Следственного комитета России по Омской области возбудило уголовное дело в отношении 32-летнего гражданина иностранного государства. Мужчина подозревается в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 16-летней девушки.

По данным следствия, инцидент произошел 30 июля около 15 часов в поселке Магистральный Омского района. Подозреваемый подошел к ранее незнакомой несовершеннолетней девушке и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. После совершения преступления мужчина скрылся с места происшествия.

Благодаря слаженным действиям сотрудников Следственного комитета и полиции подозреваемый был оперативно задержан. В настоящее время с ним проводятся необходимые следственные мероприятия. Следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело находится на стадии расследования. За совершение данного преступления Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.

Следственные органы продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.