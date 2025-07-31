В Омске мигрант напал на 16-летнюю девушку

Благодаря слаженным действиям сотрудников Следственного комитета и полиции подозреваемый был оперативно задержан. В настоящее время с ним проводятся необходимые следственные мероприятия. Следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.