В Омске мигрант напал на 16-летнюю девушку

Следственное управление Следственного комитета России по Омской области возбудило уголовное дело в отношении 32-летнего гражданина иностранного государства. Мужчина подозревается в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 16-летней девушки.
По данным следствия, инцидент произошел 30 июля около 15 часов в поселке Магистральный Омского района. Подозреваемый подошел к ранее незнакомой несовершеннолетней девушке и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. После совершения преступления мужчина скрылся с места происшествия.
Благодаря слаженным действиям сотрудников Следственного комитета и полиции подозреваемый был оперативно задержан. В настоящее время с ним проводятся необходимые следственные мероприятия. Следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
Уголовное дело находится на стадии расследования. За совершение данного преступления Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.
Следственные органы продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.