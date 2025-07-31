Самолет над Волгоградом чуть не столкнулся с птицами

Экипаж был вынужден уйти на второй круг в 13:29 при заходе на посадку на полосу 05 из-за возможного столкновения с птицами. После проверки взлетно-посадочной полосы, которая не выявила посторонних предметов, самолет благополучно совершил посадку в 13:39. При осмотре воздушного судна после полета повреждений обнаружено не было.