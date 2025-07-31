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Самолет над Волгоградом чуть не столкнулся с птицами

Воздушному судну пришлось уйти на второй круг перед посадкой.

В аэропорту Волгограда произошел инцидент с самолетом RRJ-95 (бортовой номер RA-89188), выполнявшим рейс SDM6425 из Москвы (Шереметьево).

Экипаж был вынужден уйти на второй круг в 13:29 при заходе на посадку на полосу 05 из-за возможного столкновения с птицами. После проверки взлетно-посадочной полосы, которая не выявила посторонних предметов, самолет благополучно совершил посадку в 13:39. При осмотре воздушного судна после полета повреждений обнаружено не было.

Самолет принадлежит авиакомпании «Россия».