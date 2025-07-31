Закончился демонтаж разрушенной стены здания на Коммунистической в Уфе

Сегодня, 31 июля, в Уфе завершился демонтаж разрушенной стены пятиэтажного расселенного общежития бывшего Башпотребсоюза и Кооперативного техникума по улице Коммунистической, 52а. Об этом рассказала пресс-служба городского Управления гражданской защиты.
Инцидент произошел вчера в 22:11. Здание, признанное аварийным, является объектом культурного наследия. К счастью, в результате ЧП никто не пострадал. По факту происшествия прокуратура и СК начали проверки.
Как рассказали в УГЗ, специалисты демонтировали нависающие конструкции, которые представляли угрозу. Поврежденную часть здания, отметили в ведомстве, будет убирать собственник здания.
— Движение по улице Коммунистической восстановлено с ограничениями. Будьте осторожны на дорогах! — заявили в Управлении гражданской защиты.
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