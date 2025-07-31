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СКР возбудил дело о взятке против гендиректора МХАТ Кехмана

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении гендиректора МХАТ имени Горького Владимира Кехмана, пишет «Фонтанка». Его обвиняют в получении взятки в размере 27 млн руб. (ч. 6 ст. 290 УК).

Источник: Петр Ковалев/ТАСС

По данным издания, зеркальное уголовное дело возбуждено и в отношении гендиректора компании-подрядчика театра «РСК-Ренессанс» Марата Каргина. Дело возбудили по ст. 291 УК (дача взятки).

Как отмечает «Фонтанка», речь идет об эпизоде 2022 года, когда по договоренности с господином Кехманом Марат Каргинов отдал 27 млн руб. за Mercedes V-класса в автосалоне Автодом Пулково. После этого он оформил автомобиль на одну из своих фирм. По версии СКР, с которой ознакомилась «Фонтанка», машиной пользовался именно директор МХАТ.

Возбуждение новых дел стало продолжением расследования о растрате, фигурантом которого стал Владимир Кехман. Ему вменяют превышение сметы по трем договорам. Деньги следовало потратить на реконструкцию сцены МХАТ. Сейчас господин Кехман находится под подпиской о невыезде. Общий долг директора театра по неоплаченным кредитам достигает 17,8 млрд руб.

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