СКР возбудил дело о взятке против гендиректора МХАТ Кехмана

Как отмечает «Фонтанка», речь идет об эпизоде 2022 года, когда по договоренности с господином Кехманом Марат Каргинов отдал 27 млн руб. за Mercedes V-класса в автосалоне Автодом Пулково. После этого он оформил автомобиль на одну из своих фирм. По версии СКР, с которой ознакомилась «Фонтанка», машиной пользовался именно директор МХАТ.