В Самарской области на трассе М-5 «Урал» 31 июля пострадали пассажиры Nissan

В четверг, 31 июля, на 893-м километре автодороги М-5 «Урал», в Сызранском районе, произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие.
По предварительной информации Госавтоинспекции, 46-летний водитель автомобиля Nissan Almera, двигаясь со стороны села Шигоны в направлении Самары, при совершении поворота налево не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем Lada Vesta, за рулём которого находился 50-летний мужчина.
В результате аварии пострадали две пассажирки иномарки — женщины 1982 и 1975 годов рождения. Обе были госпитализированы.
На место ДТП оперативно прибыли сотрудники ГИБДД. Инспекторы зафиксировали все детали происшествия, провели осмотр участка и опросили участников аварии. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств инцидента.
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