Губернатор рассказал детали об атаке дронов на предприятие в Пензе

«Сегодня рано утром была совершена атака беспилотников на одно из предприятий в Заводском районе города Пенза. Девять беспилотных летательных аппаратов взорвалось на территории предприятия. В ходе атаки поврежден фасад одного из цехов, а также произошло возгорание складского помещения», — сообщил глава области.