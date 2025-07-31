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Губернатор рассказал детали об атаке дронов на предприятие в Пензе

Предприятие в Заводском районе Пензы было атаковано девятью украинскими беспилотниками, после чего возник пожар, рассказал пензенский губернатор Олег Мельниченко в обращении к жителям региона.

Предприятие в Заводском районе Пензы было атаковано девятью украинскими беспилотниками, после чего возник пожар, рассказал пензенский губернатор Олег Мельниченко в обращении к жителям региона.

«Сегодня рано утром была совершена атака беспилотников на одно из предприятий в Заводском районе города Пенза. Девять беспилотных летательных аппаратов взорвалось на территории предприятия. В ходе атаки поврежден фасад одного из цехов, а также произошло возгорание складского помещения», — сообщил глава области.

Площадь пожара составила 100 кв. м. В 10:40 открытое горение ликвидировали. В тушении принимали участие 13 единиц спецтехники и 48 спасателей.

Пострадавших при атаке нет.

На фоне атаки в Пензе впервые вводили режим воздушной опасности, добавил Мельниченко. Сигнал действовал около полутора часов утром 31 июля. Из-за него в городе остановили движение общественного транспорта, был закрыт автовокзал.

Также по всему региону действовал режим беспилотной опасности — его ввели около 1:00 и отменили в 10:40. На фоне атаки в области ограничили работу мобильного интернета.