В таборе под Самарой сгорели незарегистрированные дома

САМАРА, 31 июл — РИА Новости. Дома, сгоревшие ночью 30 июля в Волжском районе Самарской области, были построены из досок, картона и других материалов, они использовались цыганской общиной и не были зарегистрированы, сообщили РИА Новости в администрации Волжского района.
В региональном ГУМЧС России сообщали, что 29 июля в 22.51 мск получили данные о пожаре в шести жилых самовольных постройках в жилом районе Яицкое на улице Каширской. Площадь пожара составляла около тысячи квадратных метров. Возгорание полностью ликвидировали 30 июля.
«Данные постройки выполнены из досок, щитов, картона и других строительных материалов и использовались лицами цыганской национальности. Указанные дома не были зарегистрированы. На момент возникновения пожара в данных постройках никто не проживал», — сообщили РИА Новости в администрации Волжского района.
Власти отметили, что администрации городских и сельских поселений регулярно ведут работу по сносу бесхозных самовольных построек.