Ричмонд
+24°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В таборе под Самарой сгорели незарегистрированные дома

Под Самарой сгорели незарегистрированные дома из досок и картона.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: РИА Новости

САМАРА, 31 июл — РИА Новости. Дома, сгоревшие ночью 30 июля в Волжском районе Самарской области, были построены из досок, картона и других материалов, они использовались цыганской общиной и не были зарегистрированы, сообщили РИА Новости в администрации Волжского района.

В региональном ГУМЧС России сообщали, что 29 июля в 22.51 мск получили данные о пожаре в шести жилых самовольных постройках в жилом районе Яицкое на улице Каширской. Площадь пожара составляла около тысячи квадратных метров. Возгорание полностью ликвидировали 30 июля.

«Данные постройки выполнены из досок, щитов, картона и других строительных материалов и использовались лицами цыганской национальности. Указанные дома не были зарегистрированы. На момент возникновения пожара в данных постройках никто не проживал», — сообщили РИА Новости в администрации Волжского района.

Власти отметили, что администрации городских и сельских поселений регулярно ведут работу по сносу бесхозных самовольных построек.