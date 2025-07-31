В таборе под Самарой сгорели незарегистрированные дома

САМАРА, 31 июл — РИА Новости. Дома, сгоревшие ночью 30 июля в Волжском районе Самарской области, были построены из досок, картона и других материалов, они использовались цыганской общиной и не были зарегистрированы, сообщили РИА Новости в администрации Волжского района.