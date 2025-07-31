Устроил ДТП, чтобы скрыть убийство: что известно о гибели тренера по карате на Урале

Тренера по карате задержали по подозрению в убийстве жены в Свердловской области. Предварительно, он задушил супругу, усадил ее тело в автомобиль и устроил ДТП, чтобы выдать ее смерть за несчастный случай. У пары остались двое сыновей. «Вечерняя Москва» разбиралась в деталях этого запутанного дела.
Подозрительная авария.
Вечером в понедельник, 28 июля, в городе Березовский (Свердловская область) произошла дорожная авария. Прибывшие на место происшествия автоинспекторы установили, что водитель автомобиля Nissan Leaf Андрей Папст превысил скорость, потерял управление и влетел в столб.
— В результате автоаварии пассажир автомобиля, 36-летняя женщина (супруга Андрея Папста Алена — прим. «ВМ»), от полученных травм скончалась на месте происшествия до прибытия бригады медиков, мужчина с различными травмами доставлен в больницу для оказания необходимой помощи, — сообщили в пресс-службе свердловской ГИБДД.
Обстоятельства аварии озадачили полицейских. Водитель Nissan был за рулем уже 22 года и за это время не получил ни одного штрафа за нарушение правил дорожного движения.
Тело Алены Папст направили на судмедэкспертизу, которая установила: женщина умерла от удушения еще до аварии. После этого следователи возбудили уголовное дело об убийстве, а в качестве подозреваемого задержали Андрея Папста. 31 июля его отправили в СИЗО на два месяца.
В пресс-службах управлений Следственного комитета и МВД по Свердловской области «Вечерней Москве» отказались комментировать это дело.
У Папстов два сына.
Алене Папст было 36 лет. Она родилась в Березовском, отучилась на экономиста в Ульяновском государственном техническом университете и на спортивного тренера в Уральском государственном университете физкультуры.
Мужчина пять лет работал риелтором в екатеринбургской компании «Новосел», затем четыре года был менеджером в «Примсоцбанке», а в 2018 году стал руководителем Центра ипотеки и недвижимости «Есть решение». Вместе с тем он работал тренером по каратэ в нескольких спортивных школах.
По данным Shot, у пары есть двое сыновей, старшему из которых 10 лет. Родственники не знали ни о каких конфликтах между супругами, а Андрея называли спокойным и тихим человеком.
— Они давно женаты, у них двое детей. Все было хорошо. Хорошая семья, никаких ссор, — рассказал один из родственников Алены Папст.
В то же время брат Андрея рассказал, что недавно в семье случился серьезный разлад — пара планировала развестись. По словам родственника, во время ссоры глава семьи внезапно уехал за границу, никого не предупредив.
Что грозит подозреваемому.
За убийство жены Андрею Папсту грозит от 6 до 15 лет лишения свободы. Об этом «Вечерней Москве» рассказал член Международной ассоциации юристов, адвокат Михаил Тер-Саркисов.
— То, что он устроил ДТП с целью скрыть это убийство, будет учитываться как отягчающее обстоятельство. То есть минимальный срок он уже не получит. Если еще выяснится, что мужчина убил жену особо жестоким способом, то ему смогут дать до 20 лет заключения, — рассуждает адвокат.
Юрист отметил, что об обстоятельствах и мотивах преступления пока что известно немногое. По его словам, в ходе расследования дело могут даже переквалифицировать в убийство по неосторожности.
Убийство россиянки и ее дочери в Риме: причина, как ее любовник Кауфман выдавал себя за другого человека.
— Предполагать можно что угодно. Может он, будучи тренером по карате, набросился на жену, не рассчитал силу и случайно ее задушил. А потом в панике повез в больницу и попал в аварию. Это уже совсем другой разговор, за убийство по неосторожности предусмотрено совсем несерьезное наказание — до двух лет лишения свободы, — объяснил Тер-Саркисов.
Порой преступники пытаются скрыть свои деяния самыми изощренными способами. В Краснодарском крае задержали мужчину, который, предположительно, изнасиловал 16-летнюю племянницу, задушил ее и выбросил тело в кусты. Затем он якобы поехал к родителям своей жертвы и заявил, что девушка пропала. После этого мужчина еще несколько дней искал убитую племянницу вместе с родственниками.
Тем временем в Свердловской области спустя 30 лет раскрыли убийство двух 13-летних школьниц. По версии следствия, на тот момент 18-летний молодой человек вместе с дядей изнасиловал девочек, задушил и заколол их ножом, вывез в лес и сжег.