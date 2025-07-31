Устроил ДТП, чтобы скрыть убийство: что известно о гибели тренера по карате на Урале

— Предполагать можно что угодно. Может он, будучи тренером по карате, набросился на жену, не рассчитал силу и случайно ее задушил. А потом в панике повез в больницу и попал в аварию. Это уже совсем другой разговор, за убийство по неосторожности предусмотрено совсем несерьезное наказание — до двух лет лишения свободы, — объяснил Тер-Саркисов.