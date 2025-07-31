В Омске восьмиклассник устроил погоню с ДПС на отцовском Renault

В Омске ранним утром автоинспекторы догнали на Орджоникидзе авто марки Renault, за рулём которого оказался восьмиклассник. Подросток проигнорировал требование ДПС остановиться и устроил гонку по Центральному округу: проехал на красный, вылетал на встречку и превышал скорость, пока экипаж не прижал его на 33-й Северной.