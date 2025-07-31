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В Омске восьмиклассник устроил погоню с ДПС на отцовском Renault

Парня с трудом удалось поймать.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: УМВД по Омской области

В Омске ранним утром автоинспекторы догнали на Орджоникидзе авто марки Renault, за рулём которого оказался восьмиклассник. Подросток проигнорировал требование ДПС остановиться и устроил гонку по Центральному округу: проехал на красный, вылетал на встречку и превышал скорость, пока экипаж не прижал его на 33-й Северной.

Как выяснилось, школьник тайком взял ключи, пока отец спал. Полицейские вызвали родителя на место, составили на него протокол за ненадлежащее хранение машины, а с семьёй теперь работают инспекторы по делам несовершеннолетних, сообщила пресс-служба омской полиции.