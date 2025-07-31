В Омске пересмотрят тарифы на коммунальные услуги

В частности, в программу необоснованно включены мероприятия, запланированные ресурсоснабжающей организацией на 2025 год. Эти мероприятия не были обеспечены финансированием, поскольку проведение фактического обследования сетей и оценка их эксплуатационного состояния не осуществлялись. В результате отсутствовала объективная информация о реальных финансовых затратах, необходимых для реализации программы.