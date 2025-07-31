В Омске пересмотрят тарифы на коммунальные услуги

Прокуратура Омской области уточнила требования по ранее поданному административному иску в связи с добровольным удовлетворением требований надзорного органа. Напомним, Губернатор Омской области принял решение об отмене указа, устанавливающего предельные (максимальные) индексы изменения размера платы за коммунальные услуги для граждан.
По результатам проверки областной прокуратуры было установлено, что Региональная энергетическая комиссия (РЭК) Омской области утвердила изменения в инвестиционную программу АО «Тепловая компания» при пересмотре тарифов на тепловую энергию с нарушением законодательства. Указанные изменения были внесены без достаточных оснований и с превышением предусмотренных законом сроков.
В частности, в программу необоснованно включены мероприятия, запланированные ресурсоснабжающей организацией на 2025 год. Эти мероприятия не были обеспечены финансированием, поскольку проведение фактического обследования сетей и оценка их эксплуатационного состояния не осуществлялись. В результате отсутствовала объективная информация о реальных финансовых затратах, необходимых для реализации программы.
На данный момент из материалов дела исключены требования о приостановлении действия оспариваемого нормативного акта и его признании недействующим. Однако остальная часть административного иска оставлена без изменений. После отмены указанного документа региональным властям предстоит пересмотреть тарифы на коммунальные услуги.
Восстановление прав граждан в части оплаты жилищно-коммунальных услуг находится под контролем прокуратуры Омской области.