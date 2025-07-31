Велосипедистка погибла в ДТП в Пружанском районе, возбуждено уголовное дело

В тот же день около 21.45 30-летняя местная жительница на Volkswagen двигалась по ул. Жукова в Кобрине. По предварительной информации, при выезде со второстепенной дороги водитель не предоставила преимущество и столкнулась с мотоциклом «Минск» под управлением 16-летней жительницы Кобрина. В результате ДТП водитель мотоцикла и ее 18-летний пассажир госпитализированы. Проводится проверка.