«Уральские авиалинии» требуют с Кольцово 5,8 млн за птицу в двигателе

По данным пресс-службы U6, иск связан с конкретным инцидентом, когда птица повредила воздушное судно при вылете из Кольцово. Точная дата происшествия не уточняется, однако компания ссылается на характерные повреждения: пострадали лопатки и панели двигателя. Предварительное судебное заседание назначено на 19 августа.
Пресс-служба аэропорта Кольцово пока воздерживается от комментариев, пообещав предоставить позицию позднее. Дело о взыскании 5,77 млн рублей будет рассматриваться Арбитражным судом Свердловской области.
Последний известный инцидент с попаданием птицы в самолет U6 при вылете из Кольцово произошел в апреле 2025 года. Тогда рейс Екатеринбург — Владивосток (U6−571) получил повреждения двигателя и стоек шасси уже после прилета. Авиакомпании пришлось срочно отправлять техсостав во Владивосток для ремонта, задерживать обратный рейс и размещать пассажиров, что повлекло значительные расходы. Технические последствия того апрельского случая устранены.