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«Уральские авиалинии» требуют с Кольцово 5,8 млн за птицу в двигателе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 июля, ФедералПресс. Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит иск авиакомпании «Уральские авиалинии» (U6) к аэропорту Кольцово. Авиаперевозчик требует взыскать 5,77 млн рублей в качестве возмещения ущерба, причиненного попаданием птицы в двигатель самолета.

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По данным пресс-службы U6, иск связан с конкретным инцидентом, когда птица повредила воздушное судно при вылете из Кольцово. Точная дата происшествия не уточняется, однако компания ссылается на характерные повреждения: пострадали лопатки и панели двигателя. Предварительное судебное заседание назначено на 19 августа.

Пресс-служба аэропорта Кольцово пока воздерживается от комментариев, пообещав предоставить позицию позднее. Дело о взыскании 5,77 млн рублей будет рассматриваться Арбитражным судом Свердловской области.

Последний известный инцидент с попаданием птицы в самолет U6 при вылете из Кольцово произошел в апреле 2025 года. Тогда рейс Екатеринбург — Владивосток (U6−571) получил повреждения двигателя и стоек шасси уже после прилета. Авиакомпании пришлось срочно отправлять техсостав во Владивосток для ремонта, задерживать обратный рейс и размещать пассажиров, что повлекло значительные расходы. Технические последствия того апрельского случая устранены.