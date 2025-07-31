«Уральские авиалинии» требуют с Кольцово 5,8 млн за птицу в двигателе

Последний известный инцидент с попаданием птицы в самолет U6 при вылете из Кольцово произошел в апреле 2025 года. Тогда рейс Екатеринбург — Владивосток (U6−571) получил повреждения двигателя и стоек шасси уже после прилета. Авиакомпании пришлось срочно отправлять техсостав во Владивосток для ремонта, задерживать обратный рейс и размещать пассажиров, что повлекло значительные расходы. Технические последствия того апрельского случая устранены.