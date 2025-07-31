Житель Воронежа получил 17 лет за подготовку теракта на железной дороге

В ходе расследования уголовного дела установлено, что в марте 2024 года воронежец вступил в контакт с представителями спецслужб Украины, после чего стал передавать им информацию об объектах железнодорожной инфраструктуры в городе. Вместе с неустановленными соучастниками Василенко купил необходимые для поджога релейного шкафа и локомотива средства и отправился на место совершения диверсии. Сотрудники регионального УФСБ пресекли его действия.