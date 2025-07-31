Житель Воронежа получил 17 лет за подготовку теракта на железной дороге

Как сообщили в региональной прокуратуре, ему назначено 17 лет колонии строгого режима, четыре из которых он проведет в тюрьме, и ограничение свободы на один год. Суд также конфисковал автомобиль, который Василенко использовал при совершении преступлений.
В ходе расследования уголовного дела установлено, что в марте 2024 года воронежец вступил в контакт с представителями спецслужб Украины, после чего стал передавать им информацию об объектах железнодорожной инфраструктуры в городе. Вместе с неустановленными соучастниками Василенко купил необходимые для поджога релейного шкафа и локомотива средства и отправился на место совершения диверсии. Сотрудники регионального УФСБ пресекли его действия.
В середине июля за госизмену и подготовку к теракту жителя Воронежа приговорили к 18 годам колонии строгого режима, штрафу в 600 тыс. руб. и ограничению свободы на полтора года.