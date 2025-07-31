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В Дурлештах появился электроманьяк: В последний раз он залез на подстанцию, перерезал кабель и оставил без света 140 домов

Это уже пятый подобный случай в Дурлештах за последние два года.

Источник: Комсомольская правда

В Дурлештах неизвестный проник в трансформаторную подстанцию, перерезал кабель и спровоцировал короткое замыкание. В результате 140 домов остались без электричества.

Как сообщили в Premier Energy, злоумышленник взломал дверь и оставил её открытой, создав угрозу поражения током для любого, кто приблизился бы к установке.

Это уже пятый подобный случай в Дурлештах за последние два года.

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