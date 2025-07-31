В Дурлештах появился электроманьяк: В последний раз он залез на подстанцию, перерезал кабель и оставил без света 140 домов

В Дурлештах неизвестный проник в трансформаторную подстанцию, перерезал кабель и спровоцировал короткое замыкание. В результате 140 домов остались без электричества.
Как сообщили в Premier Energy, злоумышленник взломал дверь и оставил её открытой, создав угрозу поражения током для любого, кто приблизился бы к установке.
Это уже пятый подобный случай в Дурлештах за последние два года.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
В Кишиневе опять перекрывают улицы — на этот раз на полмесяца: Рассказываем, как изменятся маршруты общественного транспорта.
Улицы перекрывают из-за ремонта дороги и строительства водопровода «Кишинёв — Страшены — Калараш» (далее…).
Пограничники ПАС берегут: На границе с Молдовой румынские пограничники ненавязчиво призывают наших граждан голосовать 28 сентября за правящую партию.
Интересная история от нашего читателя (далее…).
В Кишиневе пенсионерка выносит на улицу вещи на продажу: «Без этого просто не смогла бы выжить, пенсии на еду и лекарства не хватает, а власти все делают только для себя!».
Галина Борисовна зарабатывает торговлей мексимум 50 леев в день, для пенсионерка с пенсией в 2240 леев это деньги (далее…).