Главу Кочевского округа оставили под домашним арестом

Напомним, главу Кочевского района задержали на рабочем месте — в здании администрации — 22 июля. Его подозревают в превышении должностных полномочий. С апреля 2018 по декабрь 2022 по поручению Александра Юркина в селе Кочево построили 46 жилых помещений для детей сирот и лиц, оставшихся без попечения родителей. Деньги на это, не менее 50 миллионов рублей, были выделены из краевого бюджета.