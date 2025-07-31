Главу Кочевского округа оставили под домашним арестом

В Пермском краевом суде рассмотрели апелляционную жалобу защиты главы Кочевского округа Александра Юркина. Суд оставил без изменения избранную меру пресечения в виде домашнего ареста. Александр Юркин настаивал на замене меры пресечения на подписку о невыезде, однако суд сохранил домашний арест.
Напомним, главу Кочевского района задержали на рабочем месте — в здании администрации — 22 июля. Его подозревают в превышении должностных полномочий. С апреля 2018 по декабрь 2022 по поручению Александра Юркина в селе Кочево построили 46 жилых помещений для детей сирот и лиц, оставшихся без попечения родителей. Деньги на это, не менее 50 миллионов рублей, были выделены из краевого бюджета.