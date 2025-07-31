В Омске полицейские задержали восьмиклассника за рулем автомобиля

Сегодня, 31 июля, экипаж ДПС на улице Орджоникидзе заметил автомобиль «Рено», за рулем которого находился подросток. Полицейские потребовали остановиться, однако юный водитель попытался скрыться, игнорирую требования патруля.
Фото: УМВД России по Омской области.
Во время опасного маневрирования несовершеннолетний грубо нарушал ПДД: проезжал на красный сигнал светофора, выезжал на встречную полосу и значительно превышал скорость. Нарушителя удалось задержать на улице 33-й Северной. Им оказался ученик 8 класса одной из городских школ, который тайком взял автомобиль у спящего отца.
На место происшествия был вызван отец подростка. В отношении него составлен административный протокол за нарушение требований стоянки автомобиля. Инспекторы по делам несовершеннолетних проводят разбирательство и дальнейшую профилактическую работу с подростком и его семьей.
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