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В Омске полицейские задержали восьмиклассника за рулем автомобиля

Школьник попытался скрыться от наряда ДПС.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 31 июля, экипаж ДПС на улице Орджоникидзе заметил автомобиль «Рено», за рулем которого находился подросток. Полицейские потребовали остановиться, однако юный водитель попытался скрыться, игнорирую требования патруля.

Фото: УМВД России по Омской области.

Во время опасного маневрирования несовершеннолетний грубо нарушал ПДД: проезжал на красный сигнал светофора, выезжал на встречную полосу и значительно превышал скорость. Нарушителя удалось задержать на улице 33-й Северной. Им оказался ученик 8 класса одной из городских школ, который тайком взял автомобиль у спящего отца.

На место происшествия был вызван отец подростка. В отношении него составлен административный протокол за нарушение требований стоянки автомобиля. Инспекторы по делам несовершеннолетних проводят разбирательство и дальнейшую профилактическую работу с подростком и его семьей.

Ранее мы писали, что омич получил 12 лет за убийство многодетного отца.