В Омске полицейские задержали восьмиклассника за рулем автомобиля

Во время опасного маневрирования несовершеннолетний грубо нарушал ПДД: проезжал на красный сигнал светофора, выезжал на встречную полосу и значительно превышал скорость. Нарушителя удалось задержать на улице 33-й Северной. Им оказался ученик 8 класса одной из городских школ, который тайком взял автомобиль у спящего отца.