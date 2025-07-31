Просто хотела подзаработать: 15-летняя нефтекамка попалась на уловки аферистов и едва не стала преступницей

15-летняя жительница башкирского города Нефтекамска, пытаясь найти удаленную работу в соцсетях, стала участницей преступной схемы. Об этом рассказала пресс-служба местного МВД.
Как поведала мать пострадавшей, девочка откликнулась в интернете на предложение о работе, и после этого с ней связался якобы менеджер, который запросил реквизиты ее банковской карты, объяснив, что она будет получать процент за проведение денежных переводов.
На карту подростка поступило 80 тысяч рублей, которые затем потребовали перевести на указанные реквизиты. Позже неизвестная женщина позвонила девочке, заявив, что эти деньги предназначались за покупку лодки, которая так и не была получена, и потребовала возврата средств. Только тогда школьница рассказала родителям о произошедшем.
В МВД предупредили, что мошенники активно вовлекают молодежь в дропперство — пособничество в переводе и обналичивании похищенных средств. За подобные действия предусмотрена уголовная ответственность.
Полиция призывает родителей регулярно проводить с детьми разъяснительные беседы о подобных схемах мошенничества и опасностях в интернете.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.