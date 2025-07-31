Просто хотела подзаработать: 15-летняя нефтекамка попалась на уловки аферистов и едва не стала преступницей

На карту подростка поступило 80 тысяч рублей, которые затем потребовали перевести на указанные реквизиты. Позже неизвестная женщина позвонила девочке, заявив, что эти деньги предназначались за покупку лодки, которая так и не была получена, и потребовала возврата средств. Только тогда школьница рассказала родителям о произошедшем.