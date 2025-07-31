В Воронежской области увеличилось количество убийств

В то же время чуть снизилось преступлений, связанных с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть. То есть, тех же убийств, только по неосторожности. Их было 18, а за первые шесть месяцев 2024 года — 24. В Воронеже их число уменьшилось с девяти до пяти. В районах их количество уменьшилось с 15 до 13, особенно существенно в Новоусманском и Эртильском.