В Воронежской области увеличилось количество убийств

В прокуратуре Воронежской области предоставили данные об убийствах за первые шесть месяцев 2025 года. При этом сравнение с тем же периодом 2024-го настораживает.
В Воронежской области число убийств увеличилось с 35 до 48. Их рост произошел как в Воронеже (с 18 до 23), так и в районах (с 17 до 25).
В то же время чуть снизилось преступлений, связанных с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть. То есть, тех же убийств, только по неосторожности. Их было 18, а за первые шесть месяцев 2024 года — 24. В Воронеже их число уменьшилось с девяти до пяти. В районах их количество уменьшилось с 15 до 13, особенно существенно в Новоусманском и Эртильском.
Если принять во внимание эти преступления, то число убийств в Воронеже увеличилось с 27 за первые шесть месяцев 2024 года до 28. А вот в районах рост значительно более пугающий. В первые шесть месяцев 2024 года их было 32, стало же 38.
В прокуратуре Воронежской области утверждают, что в первые шесть месяцев 2025 года удалось раскрыть все убийства.