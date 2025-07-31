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Британец сбил насмерть россиянку в Турции

На популярном курорте Аланья в Турции произошла смертельная авария. 56-летнюю туристку из РФ сбил автомобиль под управлением британца при пересечении проезжей части.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

В турецком курортном городе Аланья произошла смертельная авария, в которой погибла 56-летняя гражданка России Анастасия Старосоцкая. При переходе дороги женщину сбил автомобиль, которым управлял гражданин Великобритании. Об этом сообщает РБК со ссылкой на местную газету Yeni Alanya.

Как пишет Yeni Alanya, пострадавшей оказали первую помощь прямо на месте, а затем срочно госпитализировали. Несмотря на все старания медиков, жизнь Анастасии Старосоцкой спасти не удалось.

Водитель автомобиля был задержан местной полицией.