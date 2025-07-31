Британец сбил насмерть россиянку в Турции

В турецком курортном городе Аланья произошла смертельная авария, в которой погибла 56-летняя гражданка России Анастасия Старосоцкая. При переходе дороги женщину сбил автомобиль, которым управлял гражданин Великобритании. Об этом сообщает РБК со ссылкой на местную газету Yeni Alanya.