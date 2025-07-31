Пытали и резали. Трое извергов пойдут под суд за страшное убийство фермеров

Расследование страшного убийства фермеров, случившегося чуть более года назад в Ростовской области, подошло к концу. Перед судом предстанут трое мужчин, которых обвиняют в убийстве, совершённом с немыслимой жестокостью.
Кровавая трагедия случилась в апреле прошлого года и потрясла весь регион. Сначала без вести пропали главный инженер сельхозкооператива «Верхоломов» Андрей Ликольд и его коллега Юрий Московой. Спустя два дня поисков, правоохранители обнаружили обезображенные тела пропавших. У одного из них были отрезаны уши. По информации СУ СК России по Ростовской области, на скамью подсудимых сядут трое обвиняемых по особо тяжким статьям. Подробности — в материале Rostov.aif.ru.
Машины нашли в реке.
2 апреля 2024 года 41-летний главный инженер сельхозкооператива Андрей Ликольд и его 52-летний напарник Юрий Московой выехали на своих автомобилях с работы из хутора Верхоломов, однако домой так и не попали. Родные, не сумев дозвониться до мужчин, забили тревогу и обратились в полицию.
Два дня правоохранители и поисковики прочёсывали Верхоломов и его окрестности. На исходе второго дня внедорожник Mitsubishi Outlander Ликольда обнаружили в реке Сал. В багажнике машины находилось изувеченное тело инженера. У мужчины были связаны руки и ноги, отрезаны уши, на теле были страшные раны.
В том же водоёме нашли и «ВАЗ-21200» Юрия Москового, только самого мужчины в машине не было. Почти целые сутки ушли на его поиски. К утру 5 апреля тело Москового с колото-резаными ранами всплыло неподалёку от затопленных машин.
В тот же день следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).
С особой жестокостью.
Вскоре следователи установили личность одного из подозреваемых, коим оказался местный житель Артём Б. Различные источники сообщали, что в 2014-м мужчину судили за угон машины. В 2024-м он привлёк внимание местных СМИ, когда подрался с волгодончанином, а затем пытался вломиться в квартиру к нему и его беременной жене.
Подозреваемого объявили в розыск, чуть позже правоохранительные органы нашли его и задержали. Вскоре арестовали ещё троих мужчин в возрасте от 25 до 36 лет: Серика Б., его родственника Ильяса А., а также Андрея К.
Как выяснили следователи, фигуранты действовали по предварительному сговору. Причиной жестокого убийства фермеров, по версии следствия, послужили «длительные личные неприязненные отношения одного из задержанных к потерпевшим».
В медиа тогда разгоняли информацию о том, что между Сериком Б. и Андреем Ликольдом давно назревал конфликт из-за недвижимости: фермер хотел купить участок у фигуранта, но его не устраивала цена. Продавец отказывался её снижать. Якобы для того, чтобы найти компромисс, Б. пригласил Ликольда вместе с Московым осмотреть участок. Однако вместо переговоров злоумышленники сильно избили своих жертв, связали их, отвезли к реке, где, вдоволь поиздевавшись, убили. Чтобы скрыть следы расправы, фигуранты решили утопить машины обоих убитых. Это они подтвердили в ходе следственных проверок.
«Поставили на скорость. Положили на педаль какую-то тряпку с железками, спустили с ручника, и она покатилась. Подтолкнули её, она съехала в воду», — рассказал следователям один из злоумышленников.
Всех задержанных тогда заключили под стражу. И вот спустя год стало известно, что расследование в отношении подозреваемых завершено.
«В ходе проведенных следственных действий установлено, что к исчезновению и убийству мужчин причастны трое жителей Ростовской области», — сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.
В ведомстве добавили, что в зависимости от роли и степени участия мужчин обвиняют сразу по нескольким статьям: п.п. «а», «д», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершённое с особой жестокостью, группой лиц по предварительному сговору), п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ (угон транспортных средств), ч. 1 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение имущества), п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража), ч. 2 ст. 325 УК РФ (похищение у гражданина паспорта и других важных личных документов).
Следствие установило, что фигуранты истязали несчастных фермеров, хотели, чтобы их мучения растянулись как можно дольше.
«Об этом свидетельствует большое количество прижизненно нанесенных телесных повреждений, их характер и локализация», — сообщили в региональном управлении Следкома.
Теперь фигуранты ждут суда. Rostov.aif.ru продолжит следить за развитием событий.