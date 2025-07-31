Пытали и резали. Трое извергов пойдут под суд за страшное убийство фермеров

В медиа тогда разгоняли информацию о том, что между Сериком Б. и Андреем Ликольдом давно назревал конфликт из-за недвижимости: фермер хотел купить участок у фигуранта, но его не устраивала цена. Продавец отказывался её снижать. Якобы для того, чтобы найти компромисс, Б. пригласил Ликольда вместе с Московым осмотреть участок. Однако вместо переговоров злоумышленники сильно избили своих жертв, связали их, отвезли к реке, где, вдоволь поиздевавшись, убили. Чтобы скрыть следы расправы, фигуранты решили утопить машины обоих убитых. Это они подтвердили в ходе следственных проверок.