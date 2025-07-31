В Крыму мужчину осудили за финансирование террористической организации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю.
По данным следствия, мужчина 1989 года рождения перевел деньги за покупку обмундирования и экипировки для «Азова»* с помощью приложения украинского банка на своем телефоне. Он полностью признал вину и сотрудничал со следствием.
Суд назначил ему наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима, из которых первые два года осужденный проведет в тюрьме.
Ранее мы писали, что в отношении крымчанина возбудили уголовное дело за финансирование терроризма. В период с конца 2022 года по февраль 2024 года злоумышленник с помощью своего счета в украинском банке перевел на нужды организации около 6,9 тыс. рублей.
*запрещенная в России террористическая организация.