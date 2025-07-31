Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Крыму мужчину осудили за финансирование террористической организации

Южный окружной военный суд осудил мужчину на 9 лет.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

В Крыму мужчину осудили за финансирование террористической организации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю.

По данным следствия, мужчина 1989 года рождения перевел деньги за покупку обмундирования и экипировки для «Азова»* с помощью приложения украинского банка на своем телефоне. Он полностью признал вину и сотрудничал со следствием.

Суд назначил ему наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима, из которых первые два года осужденный проведет в тюрьме.

Ранее мы писали, что в отношении крымчанина возбудили уголовное дело за финансирование терроризма. В период с конца 2022 года по февраль 2024 года злоумышленник с помощью своего счета в украинском банке перевел на нужды организации около 6,9 тыс. рублей.

*запрещенная в России террористическая организация.