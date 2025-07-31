В Крыму мужчину осудили за финансирование террористической организации

Ранее мы писали, что в отношении крымчанина возбудили уголовное дело за финансирование терроризма. В период с конца 2022 года по февраль 2024 года злоумышленник с помощью своего счета в украинском банке перевел на нужды организации около 6,9 тыс. рублей.