Битва за маршрут: в Кашкадарьинской области конфликт между таксистами перерос в массовую драку

По словам пользователей, причиной конфликта стал передел маршрута между водителями маршрутных микровэнов «Дамас» и владельцами легковых автомобилей, работающих в качестве такси. Ссора разгорелась из-за того, кто будет обслуживать поток пассажиров на одном из популярных направлений. В итоге дело дошло не только до драки, но и до таранов машин друг в друга.
Ситуацию прокомментировали в Управлении внутренних дел Кашкадарьинской области. Там подтвердили, что 30 июля перед сельскохозяйственным рынком в Яккабагском районе действительно произошёл конфликт между водителями, занимающимися пассажирскими перевозками.
УВД сообщает, что личности всех участников инцидента установлены, в настоящее время проводится доследственная проверка. По её итогам будет принято соответствующее процессуальное решение.