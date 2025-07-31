Битва за маршрут: в Кашкадарьинской области конфликт между таксистами перерос в массовую драку

По словам пользователей, причиной конфликта стал передел маршрута между водителями маршрутных микровэнов «Дамас» и владельцами легковых автомобилей, работающих в качестве такси. Ссора разгорелась из-за того, кто будет обслуживать поток пассажиров на одном из популярных направлений. В итоге дело дошло не только до драки, но и до таранов машин друг в друга.