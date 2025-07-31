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Битва за маршрут: в Кашкадарьинской области конфликт между таксистами перерос в массовую драку

Vaib.uz (Узбекистан. 31 июля). Сегодня в социальных сетях распространилось видео с массовой потасовкой возле одного из рынков в Кашкадарьинской области. На кадрах видно, как около десяти мужчин хаотично бегают по дороге, размахивают кулаками, бросают камни, некоторые — пытаются разнять дерущихся.

Источник: Vaib.Uz

По словам пользователей, причиной конфликта стал передел маршрута между водителями маршрутных микровэнов «Дамас» и владельцами легковых автомобилей, работающих в качестве такси. Ссора разгорелась из-за того, кто будет обслуживать поток пассажиров на одном из популярных направлений. В итоге дело дошло не только до драки, но и до таранов машин друг в друга.

Ситуацию прокомментировали в Управлении внутренних дел Кашкадарьинской области. Там подтвердили, что 30 июля перед сельскохозяйственным рынком в Яккабагском районе действительно произошёл конфликт между водителями, занимающимися пассажирскими перевозками.

УВД сообщает, что личности всех участников инцидента установлены, в настоящее время проводится доследственная проверка. По её итогам будет принято соответствующее процессуальное решение.