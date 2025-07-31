Полиция Самары задержала подозреваемого в нападении на 17-летнюю девушку

В конце июля 2025 года в Самаре неизвестный мужчина совершил преступление против половой неприкосновенности в отношении 17-летней девушки. Пострадавшая дала ориентировку, после чего злоумышленник скрылся.
Для установления подозреваемого сотрудники полиции и следователи СУ СК России по Самарской области осмотрели место происшествия, проанализировали записи с камер видеонаблюдения и опросили возможных свидетелей. В ходе работы выяснилось, что у нападавшего была бутылка алкогольного напитка. Проверив более 100 торговых точек, оперативники установили магазин, где он приобрёл спиртное.
Подозреваемого — 30-летнего жителя соседнего региона, ранее судимого за кражу и угон, а также находящегося в наркозависимости, — задержали в одной из клиник Советского района Самары, где он проходил лечение.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 132 УК РФ.
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