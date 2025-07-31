В Ростовской области в реке нашли утонувшего 16-летнего подростка

Взрослых просят напоминать детям об опасностях на водоемах. Нельзя купаться в диких местах, где нет пляжей и неизвестно дно. Также не следует заплывать слишком далеко от берега, можно не рассчитать силы. Отдыхать лучше всего на оборудованных пляжах, которые находятся под присмотром спасателей.