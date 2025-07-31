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В Ростовской области в реке нашли утонувшего 16-летнего подростка

Еще один подросток погиб на водоеме в Ростовской области.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

В Кашарском районе Ростовской области нашли 16-летний подростка, утонувшего в реке. Детали трагедии рассказали в региональном управлении МЧС.

Юноша погиб недалеко от села Верхнекалиновка. Предварительно, компания ребят плыла вниз по течению реки Ольховая, и один из парней выбился из сил. Тогда друзья вытащили его на берег и поплыли дальше.

Когда пловцы вернулись назад, их товарищ уже пропал, а на берегу лежали оставленные вещи. На следующий день днем водолазы нашли подростка в нескольких метрах от берега.

Напомним, ранее в реке Дон в Ростове утонули ребята 14 и 15 лет, а до этого в станице Казанской погибли две 13-летние девочки.

Взрослых просят напоминать детям об опасностях на водоемах. Нельзя купаться в диких местах, где нет пляжей и неизвестно дно. Также не следует заплывать слишком далеко от берега, можно не рассчитать силы. Отдыхать лучше всего на оборудованных пляжах, которые находятся под присмотром спасателей.

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