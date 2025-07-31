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Мужчина погиб на пожаре в пятиэтажке под Симферополем

Пожар в многоквартирном доме в поселке Молодежное полностью ликвидирован.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

В ходе проливки и разбора сгоревших конструкций обнаружено тело мужчины. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Крыму.

По предварительной информации, он проживал в захламленной квартире, что осложнило работу спасателей, а причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

Инспекторы также выявили другие нарушения пожарной безопасности: затрудненные проезды к дому и неочищенную от мусора прилегающую территорию.

В результате происшествия эвакуировано 22 человека, 2 спасены, 1 погиб. В тушении участвовали 25 сотрудников МЧС и 8 единиц техники.