Мужчина погиб на пожаре в пятиэтажке под Симферополем

В ходе проливки и разбора сгоревших конструкций обнаружено тело мужчины. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Крыму.
По предварительной информации, он проживал в захламленной квартире, что осложнило работу спасателей, а причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.
Инспекторы также выявили другие нарушения пожарной безопасности: затрудненные проезды к дому и неочищенную от мусора прилегающую территорию.
В результате происшествия эвакуировано 22 человека, 2 спасены, 1 погиб. В тушении участвовали 25 сотрудников МЧС и 8 единиц техники.