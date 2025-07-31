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Ограждения и горы мусора: как сейчас выглядит уфимский дом, у которого разрушилась стена

Появились новые фото разрушенного исторического здания в Уфе.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

Корреспондент «КП» посетил дом № 52а на улице Коммунистической и запечатлел на фото, как почти сутки спустя после обрушения стены выглядит пятиэтажное расселенное общежитие бывшего Башпотребсоюза и Кооперативного техникума.

Ильдар АХМАДЕЕВ.

Инцидент произошел вчера в 22:11. Здание, признанное аварийным, является объектом культурного наследия. К счастью, в результате ЧП никто не пострадал. По факту происшествия прокуратура и СК начали проверки. Сегодня специалисты демонтировали разрушенную стену. Поврежденную часть здания, отметили в УГЗ, будет убирать собственник здания.

Фасад печально известного здания Ильдар АХМАДЕЕВ.

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