В тяжелом состоянии: в Мелеузе 4-летняя девочка выпала из окна третьего этажа

В башкирском городе Мелеузе четырехлетняя девочка выпала из окна третьего этажа. Об этом рассказал глава Министерства здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.
Пострадавшую в тяжелом состоянии доставили в городскую больницу Кумертау. Медики проводят все необходимые обследования, ребенка поставили на учет санитарной авиации для возможной транспортировки в специализированный центр.
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