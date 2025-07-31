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В тяжелом состоянии: в Мелеузе 4-летняя девочка выпала из окна третьего этажа

В Башкирии врачи борются за жизнь выпавшей из окна 4-летней девочки.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

В башкирском городе Мелеузе четырехлетняя девочка выпала из окна третьего этажа. Об этом рассказал глава Министерства здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.

Пострадавшую в тяжелом состоянии доставили в городскую больницу Кумертау. Медики проводят все необходимые обследования, ребенка поставили на учет санитарной авиации для возможной транспортировки в специализированный центр.

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