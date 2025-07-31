В Мурино мужчина угнал машину скорой помощи и попал на ней в ДТП

30 июля в 07:23 в полицию поступил сигнал об угоне. Машину похитили с территории медучреждения в Мурино. Уже спустя полчаса разыскиваемый автомобиль обнаружили у дома 7 по Петровскому бульвару. «Скорая» оказалась повреждена после ДТП, и на месте происшествия был задержан 23-летний житель Комсомольска-на-Амуре.