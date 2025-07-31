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В Мурино мужчина угнал машину скорой помощи и попал на ней в ДТП

Полиция Ленобласти задержала мужчину, который похитил автомобиль скорой помощи в Мурино и разбил его в аварии.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Ленинградской области задержан 23-летний мужчина, подозреваемый в угоне автомобиля скорой помощи, который впоследствии попал в дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает телеграм-канал «Петербургская полиция».

30 июля в 07:23 в полицию поступил сигнал об угоне. Машину похитили с территории медучреждения в Мурино. Уже спустя полчаса разыскиваемый автомобиль обнаружили у дома 7 по Петровскому бульвару. «Скорая» оказалась повреждена после ДТП, и на месте происшествия был задержан 23-летний житель Комсомольска-на-Амуре.

Угонщика доставили в полицию. На него возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение транспортным средством» и и в ближайшее время будет решен вопрос о мере пресечения.