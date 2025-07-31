На Васильевском острове трубы рухнули на машины: фото

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Снимками 31 июля с «Фонтанкой» поделился наш читатель.
В «Теплосети» сообщили, что происшествие произошло в зоне реконструкции 6−7-й линии Васильевского острова. На объекте работает подрядная организация, которая возместит ущерб поврежденным машинам.
В компании уточнили, что на автомобили упала заготовка для временной теплотрассы, и отметили, что по периметру забора были установлены уведомления о необходимости сменить места парковки и переместить транспорт из зоны, находящейся вблизи или внутри зоны производства работ.