Подозреваемый в нападении мог совершить другие преступления в Самарской области

СК возбудил дело против 30-летнего жителя соседнего региона за насильственные действия сексуального характера против 17-летней девушки в Самаре. 29 июля 2025 года подозреваемый встретил девушку около заброшенных домов, угрожая, завел ее внутрь, где совершил преступление, затем отпустил. Девушка убежала и сообщила о случившемся.
Из-за маскировки лица подозреваемого и поджога места преступления раскрытие было затруднено. Однако благодаря работе следователей и криминалистов СК, а также взаимодействию с полицией, подозреваемого задержали в клинике, где он лечился от наркозависимости. В ходе допроса он признался.
Следствие рассматривает возможность причастности подозреваемого к другим преступлениям против несовершеннолетних в Самарской области. Гражданам, имеющим информацию о пострадавших, предлагается сообщить в СК по телефону 8 (846) 300−7−114 или в полицию.
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