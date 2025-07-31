Подозреваемый в нападении мог совершить другие преступления в Самарской области

Из-за маскировки лица подозреваемого и поджога места преступления раскрытие было затруднено. Однако благодаря работе следователей и криминалистов СК, а также взаимодействию с полицией, подозреваемого задержали в клинике, где он лечился от наркозависимости. В ходе допроса он признался.