Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подозреваемый в нападении мог совершить другие преступления в Самарской области

СК возбудил дело против 30-летнего жителя соседнего региона за насильственные действия сексуального характера против 17-летней девушки в Самаре.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

СК возбудил дело против 30-летнего жителя соседнего региона за насильственные действия сексуального характера против 17-летней девушки в Самаре. 29 июля 2025 года подозреваемый встретил девушку около заброшенных домов, угрожая, завел ее внутрь, где совершил преступление, затем отпустил. Девушка убежала и сообщила о случившемся.

Из-за маскировки лица подозреваемого и поджога места преступления раскрытие было затруднено. Однако благодаря работе следователей и криминалистов СК, а также взаимодействию с полицией, подозреваемого задержали в клинике, где он лечился от наркозависимости. В ходе допроса он признался.

Следствие рассматривает возможность причастности подозреваемого к другим преступлениям против несовершеннолетних в Самарской области. Гражданам, имеющим информацию о пострадавших, предлагается сообщить в СК по телефону 8 (846) 300−7−114 или в полицию.

—-

Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.