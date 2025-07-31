В Ростове в суд передали дело о посредничестве во взятке на 7 млн рублей

Подозреваемый надеялся, что за плату ему смягчат обвинения, но потом передумал и сам обратился в УФСБ. После этого двоих предполагаемых посредников задержали и отправили под стражу. Теперь по части 4 статьи 291.1 УК РФ им грозят от 7 до 12 лет лишения свободы и штрафы от 1,5 до 3 млн рублей.