Предприниматель в Самаре оштрафован на 30 тыс. руб. за нелегальный ломбард

В Промышленном районе Самары выявили индивидуального предпринимателя, который незаконно выдавал займы под залог ценных вещей.
Он фактически занимался деятельностью ломбарда, но без соответствующей лицензии.
Проверку провела прокуратура района. Выяснилось, что мужчина вёл такую деятельность по адресу: ул. Солнечная, 11.
По закону этим могут заниматься только специализированные организации, а ИП — нет.
За нарушение прокурор возбудил административное дело по статье о незаконной кредитной деятельности.
Суд рассмотрел материалы и оштрафовал предпринимателя на 30 тысяч рублей.
Штраф уже оплачен, решение вступило в силу.
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