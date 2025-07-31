Число погибших при пожаре в жилом доме в Балашихе возросло до двух

«К сожалению, при пожаре один из жильцов и сотрудник “Мособлпожспаса” погибли. Приношу свои искренние соболезнования родным и близким погибших», — написал он в своем Telegram-канале.
Юров также сообщил, что для пострадавших открыт пункт временного размещения на стадионе «Метеор», где доступны медицинская помощь, вода и питание.
«Пожар был локализован на площади 550 кв. м. Всего на месте пожара задействованы силы и средства в составе 20 единиц техники и 75 единиц личного состава», — уточнил заместитель начальника главного управления МЧС России по Московской области Алексей Логинов в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Пожар в Балашихе произошел ранее в этот день. Из дома было эвакуировано порядка 90 человек, в том числе 10 детей. Кроме того, по факту гибели людей возбуждено уголовное дело.
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