Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из-за пожара 1000 человек эвакуировали из Гостиного двора в Уфе

В Уфе из-за пожара эвакуировали Гостиный двор.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

Сегодня вечером, 31 июля, в Уфе в здании Гостиного двора на Верхнеторговой площади сработала автоматическая пожарная сигнализация. Как сообщает МЧС Башкирии, по прибытии пожарных было установлено, что в подвальном помещении произошло возгорание электрооборудования в распределительном щите площадью 30 квадратных сантиметров.

Местный персонал ликвидировал горение с помощью первичных средств пожаротушения еще до прибытия экстренных служб. В результате происшествия никто не пострадал. В качестве меры предосторожности из здания было эвакуировано около тысячи человек.

Причины неисправности электрооборудования устанавливаются дознавателем МЧС.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.