Из-за пожара 1000 человек эвакуировали из Гостиного двора в Уфе

Сегодня вечером, 31 июля, в Уфе в здании Гостиного двора на Верхнеторговой площади сработала автоматическая пожарная сигнализация. Как сообщает МЧС Башкирии, по прибытии пожарных было установлено, что в подвальном помещении произошло возгорание электрооборудования в распределительном щите площадью 30 квадратных сантиметров.
Местный персонал ликвидировал горение с помощью первичных средств пожаротушения еще до прибытия экстренных служб. В результате происшествия никто не пострадал. В качестве меры предосторожности из здания было эвакуировано около тысячи человек.
Причины неисправности электрооборудования устанавливаются дознавателем МЧС.
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