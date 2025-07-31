Бил и трогал: бывшие ученики обвинили тренера по самбо из Керчи в домогательствах

Один из потерпевших рассказал, что за проигрыш на соревнованиях Василий раздел его до нижнего белья и заставил около часа стоять в таком виде перед другими спортсменами, их родителями и судьями. Когда у спортивного клуба заканчивалось финансирование, тренер якобы заставлял подопечных воровать экипировку у других команд. Если дети попадались на краже, Василий, по их же словам, публично их избивал. Некоторые дети жаловались на оскорбления по национальному признаку.