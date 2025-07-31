Бил и трогал: бывшие ученики обвинили тренера по самбо из Керчи в домогательствах

Восемь спортсменов пожаловались на домогательства и истязания со стороны тренера из Керчи. Мужчина якобы несколько лет бил своих подопечных скакалками, раздевал перед другими детьми и заставлял спать с ним в одной кровати. Уголовное дело взял на личный контроль глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Подробности случившегося — в материале «Вечерней Москвы».
Публичные побои и оскорбления.
Скандал разгорелся в керченском спортивном клубе «Слава» в феврале, когда четыре спортсменки обвинили своего бывшего тренера по самбо Василия (имя изменено) в домогательствах и истязаниях. Девушки занимались у него с 2014 по 2020 год, но решились рассказать обо всем лишь спустя несколько лет.
На момент занятий все спортсменки были младше 18 лет. По словам одной из девушек, за проигрыш на первых соревнованиях Василий избил ее скакалкой. На других выездах тренер якобы спал с девочками в одной кровати, а ночью приставал к ним и трогал за интимные места.
— При взвешивании заставлял полностью раздеваться: мол, нижнее белье добавляет лишнего. Если девушки не слушались, отстранял от тренировок и не допускал к соревнованиям. Родителям самбистки не жаловались, потому что боялись за свою спортивную карьеру, — пишет Telegram-канал Mash.
Каждая из девушек написала на тренера заявление в полицию. Кроме того, спортсменки успешно прошли проверку на полиграфе, чтобы доказать правдивость своих показаний.
Спустя почти полгода, в конце июля, на побои и оскорбления со стороны Василия пожаловались еще четверо его бывших учеников. Все парни были воспитанниками детских домов и тренировались у мужчины с 2011 года. На тот момент ребятам было от 10 до 14 лет.
Один из потерпевших рассказал, что за проигрыш на соревнованиях Василий раздел его до нижнего белья и заставил около часа стоять в таком виде перед другими спортсменами, их родителями и судьями. Когда у спортивного клуба заканчивалось финансирование, тренер якобы заставлял подопечных воровать экипировку у других команд. Если дети попадались на краже, Василий, по их же словам, публично их избивал. Некоторые дети жаловались на оскорбления по национальному признаку.
Объявившиеся в июле ребята тоже обратились в полицию и прошли экспертизу. По неподтвержденным данным, у всех из них выявили психологическую травму. Тем временем тренер утверждает, что подопечные его оклеветали.
Уголовное дело.
В феврале по заявлениям воспитанников Василия было возбуждено уголовное дело об истязании. Но, по данным Mash, в качестве подозреваемого было указано «неустановленное лицо». Расследование затянулось.
Когда же заявления на тренера написали еще несколько спортсменов и история получила огласку в соцсетях, к разбирательствам подключился глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он поручил руководителю крымского главка отчитаться о ходе и результатах расследования.
— Председатель Следственного комитета поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту истязания несовершеннолетних в Керчи, а также о ходе процессуальной проверки по новым обстоятельствам противоправных действий, — говорится в Telegram-канале СК РФ.
Что грозит тренеру.
Истязание в отношении двух или более несовершеннолетних считается тяжким преступлением, за которое предусмотрено до семи лет лишения свободы. Об этом «Вечерней Москве» рассказал бывший следователь, адвокат Вадим Багатурия.
— Сроки давности по последнему эпизоду, если это было совершено в 2020 году, наступят только в 2030 году. Поэтому есть все шансы, что дело дойдет до суда и тренер получит приговор, — пояснил он.
Адвокат отметил, что если тренер действительно спал с девочками в одной кровати и «лапал» их, то к уголовному делу может прибавиться статья «Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего».
Тренера Медовикова обвинили в домогательствах: как он мог приставать к юным фигуристкам.
— Наказание зависит от возраста потерпевших и обстоятельств произошедшего. Тогда к наказанию прибавится еще очень приличный срок, — рассуждает Багатурия.
За насильственные действия сексуального характера в отношении одного ребенка закон предусматривает от 8 до 15 лет лишения свободы. Если же от таких действий пострадало несколько детей, то виновнику грозит от 15 до 20 лет тюремного заключения или даже пожизненный срок.
Побои в детских секциях.
Василий — не первый спортивный тренер, которого обвиняют в побоях. Один из самых жестоких случаев произошел в апреле 2023 года в Азербайджане. Известный тренер и призер международных соревнований по самбо Мехман Халилов забил до смерти семилетнего ученика во время тренировки.
Побои попали на камеру видеонаблюдения. На записях было видно, как Халилов схватил мальчика как тряпичную куклу, бросил его на пол и стал пинать. Под удар попали и другие юные спортсмены, которые тоже были на тренировке. Пострадавшего ребенка госпитализировали со сломанными шейными позвонками, спасти его не удалось.
Тем временем Халилова арестовали и обвинили в убийстве малолетнего с особой жестокостью. В марте 2024 года тренера приговорили к 19 годам лишения свободы.
В сентябре 2024 года детский тренер по плаванию избил ребенка-инвалида во время занятий в московском оздоровительном комплексе. Он несколько раз резко хватал мальчика за руки, толкал его и опускал лицом в воду. Его действия тоже попали на камеру. Мать потерпевшего обратилась в полицию, но сам тренер утверждал, что таким образом играл с мальчиком.
В отношении тренера возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Позднее мужчину приговорили к 360 часам обязательных работ.
Задержали чемпиона России по легкой атлетике Толстихина: что известно, карьера и достижения.
Другой скандал произошел в январе 2025 года в Набережных Челнах. В детском саду «Колокольчик» тренер футбольной команды Руслан Хайруллин дал дошколятам задание запинать одного из своих учеников, который якобы плохо себя вел. Ребенок не пострадал, но, по словам родителей, после этого инцидента у него появились проблемы со сном и боязнь ходить на тренировки.
В итоге Хайруллина отстранили от работы. Сам тренер говорил, что в тот день он очень устал, а ребенок его провоцировал. Затем в его отношении возбудили уголовное дело о халатности и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Хайруллин получил два года и два месяца условного лишения свободы.
В апреле мать 12-летней фигуристки обвинила тренера Константина Медовикова в домогательствах по отношению к ее дочери. Мужчина якобы целовал девочку в губы, лез ей под майку и трогал за грудь. Обвинения поддержала мать еще одной юной спортсменки. При этом в защиту тренера выступили родители еще 30 его подопечных.