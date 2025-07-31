«Ключ к освобождению ДНР “: как выглядит освобожденный российскими бойцами Часов Яр. Фоторепортаж

Российские военные освободили Часов Яр.
Российские войска освободили город Часов Яр в ДНР. Во время операции было уничтожено крупнейшее подразделение ВСУ с начала проведения спецоперации. Бои за населенный пункт шли с лета 2024 года. Сразу после освобождения появились кадры из одного из ключевых логистических пунктов в Донбассе — в материале URA.RU.
«Часов Яр, можно сказать, — это ключ к наступлению на Краматорск и Славянск, к дальнейшему освобождению республики и территории Российской Федерации согласно Конституции», — рассказал военный и политический эксперт из ДНР Ян Гагин. Следующая цель российской армии на данном направлении — город Константиновка. Бои за этот и вышеперечисленные населенные пункты станет решающей битвой в освобождении ДНР.
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За время боев украинская армия потеряла около 7,5 тысячи бойцов. В это число входили наиболее боеспособные подразделения ВСУ, отступившая из Артемовска (украинское название — Бахмут). «Именно там, в Часов Яре, был сформирован новый укрепрайон, новый город-крепость, и брать его было достаточно тяжело», — заявил Гагин. При освобождении города ВС РФ взяли в плен 50 украинских бойцов.
В настоящее время российские военные уничтожают разрозненные группы ВСУ, которые еще остались в окрестностях города и представляют опасность. Также солдаты России ищут оставшихся в населенном пункте мирных жителей для оказания им всей необходимой помощи.